Google Pixel 5a Heeft Last Van Overhitting

Gebruikers van de nieuwe Pixel 5a klagen over een te warm wordende smartphone. Het probleem lijkt vooral voor te komen tijdens het gebruik van de camera, waarbij de Pixel 5a vroegtijdig stopt met filmen omdat de smartphone te heet wordt. Google onderzoekt het probleem.

Via social media duiken klachten op over een ernstig probleem met de nieuwe Pixel 5a-smartphone. Verschillende gebruikers melden dat de Pixel 5a na enkele minuten al stopt met filmen in een 4K-resoltutie, omdat de voordelige smartphone van Google te heet wordt. Ook wanneer je in Full HD-resolutie filmt komt het probleem na een langere periode voor. Wanneer de smartphone te warm wordt tijdens het filmen gaat hij ook automatisch trager werken in een poging om af te koelen. In de onderstaande tweet zien we een duidelijk voorbeeld van een trager wordende Pixel 5a tijdens het gebruik van de camera.

Here’s what I’m talking about with the Pixel 5a and the overheating issue impacting the camera – photos, not video here. 85 degrees outside, direct sunlight. Less than 2 minutes of only taking pictures and starts freezing. Heat warning at 1:28 into testing. #Pixel5a @scottpeachey pic.twitter.com/D9xo6c1Gk6 — TechOdyssey | #TechRejects (@AdamJMatlock) August 27, 2021

Volgens de website Android Authority is Google op de hoogte en onderzoekt het bedrijf het probleem. Op dit moment is het nog onduidelijk of het om een software- of hardware-probleem gaat. De Google Pixel 5a is overigens niet officieel in Europa uitgebracht.

via [AW]