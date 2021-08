Nokia 1.4 Ontvangt Android 11 Update

HMD Global heeft deze maand meerdere Nokia-smartphones voorzien van Android 11 en nu rolt de update ook uit naar de budget-smartphone Nokia 1.4. De update brengt zowel nieuwe functies als een nieuwe beveiligingspatch met zich mee.

HMD Global introduceerde de Nokia 1.4 begin dit jaar en de smartphone verscheen op de markt voor slechts 99 euro. De smartphone beschikt over een 6,51-inch HD+-scherm, een Snapdragon 215-processor, 1GB, 2GB of 3GB werkgeheugen, 16GB, 32GB of 64GB opslagruimte, een vingerafdrukscanner aan de achterkant, een 5MP selfie-camera, een 8MP + 2MP dual-camera, een 4000 mAh accu die je kunt opladen via een ouderwetse micro-usb-aansluiting, een fysieke Google Assistent-knop en een 3.5mm koptelefoonaansluiting.

Gebruikers van de Nokia 1.4 ontvangen nu een Android 11-update die ongeveer 1.3GB groot is. De nieuwste versie van Android brengt verschillende nieuwe functies met zich mee en installeert ook gelijk de beveiligingsupdate van juli 2021. Je ontvangt een notificatie zodra de update voor jouw toestel klaarstaat.

via [droidapp]