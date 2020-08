Microsoft Surface Duo Krijgt Drie Jaar Android-updates

Microsoft belooft om de Surface Duo, die op 10 september op de markt verschijnt, drie jaar lang van Android-updates te voorzien. Ook komt de opvouwbare smartphone met een ontgrendelbare bootloader.

De Microsoft Surface Duo verschijnt op de markt met Android 10 en krijgt later dus een update naar versie 11, 12 en 13. Tijdens deze drie jaar zal Microsoft uiteraard ook beveiligingsupdates uitrollen. Het is niet duidelijk of Microsoft deze beveiligingsupdates elke maand zal uitrollen of om de paar maanden.

Dankzij de ontgrendelbare bootloader kunnen gebruikers ook mods en custom roms installeren. Of ontwikkelaars tijd willen steken in het maken van custom roms is nog maar de vraag, want met een adviesprijs van 1399 dollar zal het aantal consumenten met een Surface Duo beperkt blijven.

De Microsoft Surface Duo beschikt over twee 5,6-inch OLED-schermen met een resolutie van 1800 x 1350 pixels, een Snapdragon 855-processor, 6GB werkgeheugen, 128GB of 256GB opslagruimte, een 11MP camera en een 3577mAh accu. De Surface Duo verschijnt eerst alleen in de Verenigde Staten op de markt.

