“Dit Zijn De Emoji-reacties Van WhatsApp”

Uit eerdere berichten blijkt dat WhatsApp al een lange tijd werkt aan emojireacties. Geruchtenverspreider WABetaInfo heeft nu screenshots gedeeld waarop te zien is welke emoji ondersteund worden als reacties. Het gaat in totaal om zes emoji’s.

Emoji-reacties is een functie die we al langer kunnen gebruiken bij chat-apps als Messenger en Google Berichten, maar bij WhatsApp ontbreekt deze functie nog. Daar komt in de toekomst echter verandering in. WABetaInfo heeft namelijk aanwijzingen gevonden voor de komst van deze functie. De tech-lekker heeft via Twitter gedeeld welke emoji’s WhatsApp-gebruikers straks kunnen gebruiken.

Op de onderstaande screenshot zien we dat je bij het indrukken van een bericht kunt reageren met zes verschillende emoji’s. Je kunt kiezen uit een duimpje, een hartje, een lachende emoji, een verbaasde emoji, een huilende emoji en een prayer/thanks emoji. WABetaInfo schrijft dat de emoji-reacties ook deel uitmaken van de end-to-end-encryptie in WhatsApp. Naar verwachting zal WhatsApp de emoji-reacties in een aankomende update uitrollen. Wanneer dit zal zijn is echter nog onduidelijk.

WhatsApp is readying message reactions (secured by end-to-end encryption) in a new upcoming update of WhatsApp beta for Android and iOS. 👍❤️😂😮😢🙏 pic.twitter.com/o9CMW6pnsN — WABetaInfo (@WABetaInfo) February 2, 2022

via [AW]