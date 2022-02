Renders Tonen Samsung Galaxy A53 Van Alle Kanten

Samsung zal naar verwachting in het eerste kwartaal van 2022 de Galaxy A53 introduceren. Op het internet zijn nu verschillende renders gelekt die de smartphone in volle glorie laten zien. Dankzij deze beelden en eerdere geruchten weten we nu vrijwel alles over de smartphone.

De Galaxy A51 en Galaxy A52 zijn razend populair. We kijken daarom uit naar de introductie van de Galaxy A53. De onderstaande renders laten zien dat Samsung weinig heeft veranderd aan het design van de smartphone. De Galaxy A53 heeft opnieuw een behuizing van kunststof en een dunne kin aan de onderkant van het scherm. Achterop vinden we een camera-module die nu iets uit de behuizing steekt. Hierin vinden we vier sensoren en een LED-flitser.







Volgens de geruchten beschikt de Samsung Galaxy A53 onder andere over een 6,5-inch Super AMOLED-scherm met een resolutie van 2400 x 1080 pixels en een 120Hz verversingssnelheid, een Exynos 1200-processor, 128GB of 256GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart, een 5000 mAh accu met ondersteuning voor 25W snelladen, een 32MP selfie-camera en een vierdubbele rear-camera met een 64MP hoofdlens, een 12MP ultragroothoeklens, een 5MP macrolens en een 5MP dieptelens. De vingerafdrukscanner zit onder het scherm en een 3.5mm koptelefoonaansluiting ontbreekt.

via [AW]