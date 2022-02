Marketingafbeeldingen Van Samsung Galaxy S22 Gelekt

Samsung zal de Galaxy S22-serie over een paar dagen officieel introduceren, maar vlak voor de introductie zijn al een hoop marketingafbeeldingen uitgelekt. Hierop zijn de nieuwe vlaggenschip-smartphones goed zichtbaar en worden ook een aantal belangrijke specificaties genoemd.

Op 9 februari zal de officiële introductie van de Galaxy S22-serie plaatsvinden, maar tech-lekker Evan Blass heeft via de Italiaanse website van Samsung nu al een hoop marketingafbeeldingen met bijbehorende specificaties gevonden. Op de beelden zien we de nieuwe vlaggenschip-smartphones van de voor- en achterkant samen met details over de camera’s en het scherm.

Samsung Galaxy S22 Ultra

Samsung Galaxy S22 Ultra

We zien onder andere dat de Samsung Galaxy S22 Ultra een 6,8-inch scherm krijgt met een variabele verversingssnelheid van maximaal 120Hz. Voorop is de smartphone uitgerust met een 40MP selfie-camera en achterop vinden we een 108MP hoofdlens, een 12MP groothoeklens en twee 10MP telelenzen. Met de Space Zoom-functie kun je tot 100x digitaal inzoomen. Intern beschikt de Galaxy S22 Ultra over een Exynos 2200-processor, 8GB of 12GB werkgeheugen, 128GB, 256GB of 512GB opslagruimte en ondersteuning voor 45W snelladen.

De reguliere Galaxy S22 heeft een 6,1-inch scherm en de Galaxy S22+ heeft een 6,6-inch scherm. Beide schermen hebben een 120Hz verversingssnelheid, een ronde uitsparing voor een 10MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 12MP groothoeklens en een 10MP telelens. Met de Space Zoom-functie kun je tot 30x digitaal inzoomen. De adviesprijzen van de verschillende modellen staan hieronder:

Samsung Galaxy S22

– 8GB/128GB: 849 euro

– 8GB/256GB: 899 euro

Samsung Galaxy S22+

– 8GB/128GB: 1049 euro

– 8GB/256GB: 1099 euro

Samsung Galaxy S22 Ultra

– 8GB/128GB: 1249 euro

– 12GB/256GB: 1349 euro

– 12GB/512GB: 1449 euro

Na de officiële introductie, die op 9 februari om 16:00 uur Nederlandse tijd zal plaatsvinden, zetten wij alle details op een rijtje.













via [droidapp]