ING-bankierenapp Ontvangt Chatfunctie

De mobiele bankieren-app van ING heeft een update ontvangen. Na de update krijgen klanten toegang tot een chatfunctie die het mogelijk maakt om vragen bij de bank te stellen via de chat.

De ING Bankieren-app heeft via een update een nieuwe functie gekregen die te vinden is in het onderdeel ‘Service’ in de app. Het gaat om een chatfunctie met een chatbot die je kan helpen bij vragen. Komt de chatbot er niet uit dan zal de chat je doorverwijzen naar een medewerker van de ING Bank. Je kunt de chat openen door rechts onderin op het tabblad ‘Service‘ te klikken. Vervolgens klik je in het midden op de knop ‘Chat‘ en kun je je vraag stellen.

ING heeft de laatste tijd ook een aantal andere wijzigingen doorgevoerd. Zo kreeg de ING Bankieren-app onlangs bijvoorbeeld de ‘Easy Split’ functie, waarmee je eenvoudig meerdere uitgaven kunt delen via een betaalverzoek. Ook is er een donkere modus toegevoegd, kun je betaalverzoeken met plaatjes doen en heeft de app nu een anti-gluren-optie.

via [AW]