Voordelige Moto G22 Nu In Nederland Verkrijgbaar

De Moto G22, een budget-smartphone die Motorola vorige maand introduceerde, is inmiddels verkrijgbaar in Nederland. De Moto G22 krijgt een adviesprijs mee van 179 euro en draait uit de doos op Android 12.

De Motorola Moto G22 is nu in de Nederlandse winkels te vinden. De smartphone beschikt over een 6,5-inch LCD-scherm met een HD-resolutie, een 90Hz verversingssnelheid en een ronde uitsparing voor de 16MP selfie-camera. Intern vinden we een MediaTek Helio G37-processor, 4GB werkgeheugen, 64GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart, een 5000mAh accu met ondersteuning voor 10W opladen, een 3.5mm koptelefoonaansluiting en een vierdubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens, een 2MP macrolens en een dieptesensor.

Je kunt de Moto G22 kopen via winkels als Coolblue, Belsimpel en Bol.com. Tijdelijk krijg je gratis een 128GB microSD-kaart cadeau.

