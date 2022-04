Apps Die Geen Updates Ontvangen Verdwijnen Uit Google Play Store

Google heeft besloten om applicaties die twee jaar lang geen update hebben ontvangen uit de Play Store te halen. De maatregel gaat in op 1 november en zal dus grote gevolgen hebben voor ontwikkelaars die hun applicaties lang niet hebben voorzien van een update.

Google gaat applicaties in de Play Store verbergen die twee jaar op rij niet zijn geoptimaliseerd voor de nieuwste versie van Android. Dit heeft het bedrijf bekendgemaakt via een blogbericht. Met deze beslissing wil Google de kwaliteit en beveiliging van Android-apps verhogen. Applicaties ouder dan twee jaar worden niet meer als geschikt beschouwd.

Dit najaar zal Google Android 13 uitrollen en tegen die tijd moeten ontwikkelaars dus minstens een update hebben uitgerold die is gericht op Android 11. Ontwikkelaars die meer tijd nodig hebben kunnen tijdelijk nog wel om uitstel vragen. Gebruikers zullen mogelijk merken dat applicaties die voorheen nog prima werkten in eens niet meer in de Play Store te vinden zijn. Heb je de app al geïnstalleerd dan kun je deze gewoon blijven gebruiken, maar als je de app hebt verwijderd kun je deze niet meer via de Play Store installeren.

Wij vragen ons af of dit besluit geen grote risico’s met zich meebrengt, want de kans is groot dat meer mensen apps gaan sideloaden door een apk-bestand ergens anders vandaan te halen. Deze apk-bestanden worden doorgaans niet gecontroleerd op malware.

