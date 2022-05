Nothing Launcher Nu Op Alle Android-smartphones Te Downloaden

Het nieuwe bedrijf Nothing introduceerde in maart een eigen Android Launcher. Deze zogeheten Nothing Launcher is nu te downloaden op alle Android-smartphones met Android 11 of nieuwer.

Nothing is een bedrijf dat is gestart door de oud-oprichter van OnePlus, Carl Pei. Het bedrijf heeft eerder al de draadloze oordopjes Nothing Ear (1) gelanceerd en komt later ook met een eigen smartphone onder de naam Nothing Phone (1). De smartphone zal draaien op Android met een de Nothing OS-schil. Nothing OS bevat een eigen launcher die nu alvast op andere Android-smartphones geïnstalleerd kan worden.

Met de Nothing Launcher kun je een indruk werpen op het design van Nothing OS. Denk hierbij aan de icoontjes, widgets, wallpapers en ringtones. Nieuwsgierig naar de Nothing Launcher? Dan kun je deze nu in de Play Store downloaden. Na de installatie moet je de Nothing Launcher als standaard launcher instellen via ‘Instellingen‘ -> ‘Apps‘ -> ‘Standaard apps kiezen‘ -> ‘Startscherm-app‘ -> ‘Nothing Launcher‘.

