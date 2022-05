“Samsung Gaat Galaxy Tab S6 Lite Opnieuw Lanceren”

Samsung wil de Galaxy Tab S6 Lite, die de fabrikant in 2020 lanceerde, opnieuw uitbrengen. Bij de nieuwe lancering krijgt de mid-range tablet een nieuwe processor en een extra opslagvariant. De overige specificaties blijven echter gelijk.

Dit schrijft althans de geruchtenverspreider @ALumia_Italia. Volgens de bron is de tablet uit 2022 grotendeels gelijk aan de Galaxy Tab S6 Lite uit 2020, maar in plaats van een Exynos 9611-processor krijgt de tablet nu een Snapdragon 720G-processor. De 4GB werkgeheugen en 128GB opslagruimte blijft gelijk, maar er komt dit keer ook een voordeligere variant met 64GB opslagruimte. De tablet krijgt verder net als de oudere variant een 10,4-inch LCD-scherm, een 7.040 mAh accu en een 8MP camera.

We weten nog niet wanneer Samsung de Galaxy Tab S6 Lite 2022 wil lanceren. Ook is het nog onduidelijk of de nieuwe variant in Nederland of België op de markt zal verschijnen.

via [AW]