Nothing Ear (1) Oordopjes Officieel Aangekondigd

Nothing, het nieuwe bedrijf van OnePlus-oprichter Carl Pei, heeft deze week de eerste draadloze oordopjes van het bedrijf aangekondigd. De Nothing Ear (1) heeft een uniek design met een transparante behuizing en krijgt een adviesprijs mee van 99 euro.

De doorzichtige plastic behuizing laat een deel van de interne onderdelen zien. Een rode en witte cirkel geven het linker- en rechter oordopje aan. De oordopjes hebben een IPX4-certificering en ondersteuning voor actieve ruisonderdrukking en Bluetooth 5.2. De ruisonderdrukking maakt gebruik van de drie microfoons die op elk oordopje aanwezig zijn. Er is een lichte modus voor rustige omgevingen en een sterke modus voor luidere omgevingen. Er is ook een modus die geluiden juist doorlaat zodat je bijvoorbeeld een gesprek kunt voeren of het verkeer kunt horen.

De Nothing Ear (1) heeft een accuduur van ongeveer 6 uur wanneer je ruisonderdrukking niet hebt ingeschakeld. In combinatie met de meegeleverde oplaadcase kun je 34 uur naar muziek luisteren. Wanneer je ruisonderdrukking gebruikt zijn de oordopjes na ongeveer 4 uur leeg en daalt de totale accuduur naar 24 uur. De oplaadcase kan draadloos worden opgeladen.

Je kunt de oordopjes bedienen via se aanraakgevoelige behuizing. Deze bediening kun je aanpassen in de bijbehorende app. Deze app is ook voorzien van een EQ zodat je het geluid naar eigen smaak kunt aanpassen.

De Nothing Ear (1) is vanaf 31 juli te bestellen voor 99 euro. Bestellingen worden vanaf 17 augustus geleverd.