Telegram Premium Officieel Gelanceerd

Telegram heeft zijn chat-app uitgebreid met een abonnement die gebruikers tegen betaling exclusieve functies geeft. Het is nog niet helemaal duidelijk hoeveel Android-gebruikers moeten betalen voor het Premium-abonnement, maar in de Apple App Store zien we de prijs € 5,49 staan.

Telegram is een chat-app die gratis te gebruiken is, maar met het Premium-abonnement krijgen gebruikers toegang tot extra features. Zo kun je met Telegram Premium bestanden van maximaal 4GB versturen, in plaats van de 2GB met het gratis abonnement. Ook kunnen Premium-gebruikers bestanden sneller downloaden, meer kanalen volgen, spraakberichten omzetten naar tekst en unieke stickers en extra emoji-reacties gebruiken.

Ook krijgen premium-gebruikers meer opties om chats en mappen to organiseren en te archiveren en zal er geen reclame worden getoond. Profielvideo’s zullen voor iedereen in de app geanimeerd worden en gebruikers krijgen een speciale premium-badge naast hun naam. Telegram laat verder weten dat zowel premium- als gratis-gebruikers in de toekomst meer functies krijgen.

via [AW]