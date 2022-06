OPPO A77 5G Nu In Nederland Verkrijgbaar

De voordelige OPPO A77 5G is nu bij verschillende Nederlandse webwinkels te bestellen. De smartphone krijgt een adviesprijs mee van 279 euro. De OPPO A77 beschikt onder andere over een grote 5000 mAh accu, een 90Hz scherm en 5G-ondersteuning.

OPPO introduceerde in juni 2022 de nieuwe budget-smartphone A77 5G. Zoals de naam al doet vermoeden heeft de OPPO A77 5G ondersteuning voor het 5G-netwerk. Intern vinden we een MediaTek Dimensity 810-processor met 4GB of 6GB werkgeheugen, 64GB of 128GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart en een 5000 mAh accu met ondersteuning voor 33W snelladen. Het scherm is 6,56-inch groot en heeft een 90Hz verversingssnelheid en HD+-resolutie. De OPPO A77 5G heeft een dubbele rear-camera met een 48MP hoofdlens en een 2MP dieptelens.

De smartphone draait uit de doos op Android 12 met daarover de ColorOS-schil. De OPPO A77 5G is onder andere verkrijgbaar bij Coolblue voor 279 euro (4GB + 64GB) of 319 euro (6GB + 128GB).

