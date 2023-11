Meta heeft in de Europese Unie en Zwitserland een betaalde abonnement aangekondigd, waarmee gebruikers tegen een maandelijks bedrag Facebook en Instagram kunnen gebruiken zonder reclame te zien.

Mensen die via de webbrowser een betaalde abonnement afsluiten betalen hiervoor 10 euro per maand. Sluit je het abonnement af via Android of iOS, dan moet je 13 euro per maand betalen. Meta vraagt hier namelijk drie euro extra ter compensatie van de commissie die Apple en Google in rekening brengen. Het abonnement is geldig voor alle gekoppelde Facebook-, Instagram- en Meta-accounts die in het gezamenlijke Account Center te zien zijn. Vanaf 1 maart 2024 moeten gebruikers echter 6 euro (webbrowser) of 8 euro (Android/iOS) extra betalen voor elk extra account dat de gebruiker gekoppeld heeft in het Account Center.

Meta geeft aan dat de introductie van het betaalde abonnement een reactie is op de zorgen over Europese toezichthouders, die social media diensten regelmatig bekritiseren vanwege het onrechtmatig verzamelen van gebruikersgegevens. Meta wil gebruikers op deze manier de mogelijkheid geven om een einde te maken aan gepersonaliseerde advertenties. Het bedrijf zegt echter niks over het daadwerkelijk verzamelen van gebruikersdata, alleen over het niet weergeven van gepersonaliseerde advertenties. Het is dus goed mogelijk dat dit abonnement niet de oplossing is voor mensen die zich zorgen maken over het verzamelen van persoonsgegevens door Facebook, Instagram en andere social media-diensten.

via [tweakers]