Details Van Nokia G100 En G400 Online Verschenen

Nokia werkt aan een aantal nieuwe smartphones, waaronder de Nokia G100 en de Nokia G400. Handleidingen van beide toestellen zijn nu online verschenen, waardoor we nu meer weten over het uiterlijk en de features van de smartphones.

Qua uiterlijk lijken de Nokia G100 en G400 veel op elkaar. Zo zien we hierboven de Nokia G400 en hieronder de Nokia G100. Volgens de geruchten beschikt de G400 over een 6,6-inch scherm met een 120Hz verversingssnelheid, een Snapdragon 480-processor, maximaal 6GB werkgeheugen, tot 128GB opslagruimte en een driedubbele rear-camera met een 48MP hoofdlens, een 5MP groothoeklens en een 2MP macrolens. De smartphone krijgt een adviesprijs mee van zo’n 240 dollar.

De Nokia G100 beschikt over een 6,5-inch scherm, een Snapdragon 615-processor, een 5000 mAh accu en een vingerafdrukscanner aan de zijkant. De G100 zal voor zo’n 150 dollar over de toonbank gaan.

We weten nog niet of de nieuwe budget-smartphones ook in Europese gelanceerd zullen worden.

