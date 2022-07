Google Pixel 6a Officieel Uitgebracht

Nadat Google in mei de Pixel 6a introduceerde heeft de fabrikant nu de pre-orders gestart. De Pixel 6a is echter alleen in het buitenland verkrijgbaar, want Google brengt zijn smartphones niet uit in de Benelux.

De Google Pixel 6a krijgt een adviesprijs mee van 459 euro en is onder andere verkrijgbaar in de Duitse Google Store. Ook kun je de smartphone in Duitsland kopen bij de MediaMarkt of Saturn. Wil je als Nederlander de Pixel 6a kopen, dan moet je dus de grens over.

De Pixel 6a beschikt onder andere over een 6,1-inch AMOLED-scherm met een resolutie van 2400 bij 1080 pixels, een 60Hz verversingssnelheid en een in-display vingerafdrukscanner. Intern vinden we dezelfde krachtige Tensor-chip als in de duurdere Pixel 6 (Pro), 6GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte, een 4410 mAh accu met ondersteuning voor 18W snelladen, een 8MP selfie-camera en een dubbele rear-camera met een 12,2MP hoofdlens en een 12MP groothoeklens.

Gebruikers kunnen de smartphone kopen in de kleuren groen, wit en zwart. Momenteel moet je nog naar Duitsland of Engeland om de Pixel 6a te kopen, maar naar verwachting verschijnt de smartphone later ook in Nederland en België op de markt via de grijze import. Verwacht wel een iets hoger prijskaartje vanwege de importkosten.