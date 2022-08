Moet u Bitcoin accepteren op uw e-commerce website?

E-commerce heeft de manier waarop mensen tegenwoordig zaken doen ingrijpend veranderd. Het heeft gezorgd voor meer gemak voor handelaars en consumenten door online winkelen en elektronische betalingen. In tegenstelling tot fysieke winkels zijn e-commerceplatforms toegankelijk voor consumenten over de hele wereld, waardoor bedrijven kunnen uitbreiden en hun winst kunnen maximaliseren met minder risico’s.

Hoewel handelaars en consumenten wereldwijd steeds meer overstappen op eCommerce, maken velen zich nog steeds zorgen over betaalmethoden. De meeste mensen vertrouwen op traditionele betalingsmogelijkheden zoals bankoverschrijvingen en kredietkaarten om voor onlineproducten te betalen. Deze betaalmethoden zijn echter onderworpen aan diverse overheidsbeperkingen en -risico’s.

Het gebruik van Bitcoin staat nog in de kinderschoenen, maar wereldwijd wint het gebruik ervan bij onlinetransacties steeds meer aan populariteit. Het volgende artikel legt uit waarom u Bitcoin zou moeten accepteren op uw e-commerce website.

Blootstelling aan een bredere markt

Bitcoin heeft een gemeenschap doen ontstaan van technisch onderlegde consumenten die op zoek zijn naar cryptovriendelijke bedrijven om zaken mee te doen. Bitcoin maakt snelle, veilige en relatief goedkopere transacties mogelijk, in tegenstelling tot traditionele betaalmethoden en andere elektronische betaalsystemen. Dat maakt het voor de moderne consument een aantrekkelijker betaalmiddel.

Daarom zal het accepteren van Bitcoin uw bedrijf ongetwijfeld blootstellen aan bredere markten en u in staat stellen consumenten wereldwijd aan te spreken. Bitcoin is een gedecentraliseerde munt die een snelle expansie op de wereldmarkt met minder risico’s mogelijk maakt.

Transacties tegen lage kosten

Naast het ontvangen van betalingen voor goederen en diensten van klanten, kunnen handelaars Bitcoin ook gebruiken om hun leveranciers, distributeurs en werknemers te betalen. Het versneld overschrijven van geld in Bitcoin brengt lagere kosten met zich mee, voornamelijk door de afwezigheid van tussenpersonen. Bovendien is Bitcoin niet onderhevig aan wisselkosten omdat het een universele valuta is. De kosten zijn relatief goedkoper dan gewone bankoverschrijvingen en kredietkaarten, of u nu handelt via uw portefeuille of via een crypto-uitwisselingsplatform zoals BitAlpha AI. Handelaars kunnen de lagere transactiekosten gebruiken om hun operationele kosten te verlagen en hun winst te maximaliseren.

Snelle verwerking van betalingen

E-commerce websites worden steeds meer de belangrijkste marktplaatsen voor consumenten wereldwijd. De bestaande betaalmethoden zijn echter onderworpen aan diverse voorschriften die vaak gevolgen hebben voor vertragingen en zelfs annulering van betalingen. Bitcoin biedt de beste oplossing voor dergelijke problemen, omdat het zijn gebruikers in staat stelt wereldwijd onmiddellijk betalingen te verzenden en te ontvangen.

In tegenstelling tot creditcards of debetkaarten die enkele uren of dagen kunnen duren om te verwerken, duren Bitcoin-transacties slechts een paar minuten. Snelle verwerking van betalingen zal de klantenservice verbeteren en u in staat stellen de cashflow van uw bedrijf te stroomlijnen.

Veiliger transacties

Bitcoin biedt ook meer veiligheid bij transacties, waardoor handelaars verschillende risico’s kunnen vermijden. De onderliggende blockchain-technologie van Bitcoin valideert alle transactiegegevens op een digitaal gedeeld grootboek. Het grootboek is versleuteld en onomkeerbaar, waardoor handelaren worden beschermd tegen eCommerce-fraude. De versleuteling helpt ook om slechte actoren buiten het Bitcoin-netwerk te houden.

Met het digitale openbare grootboek kunt u alle transacties in Bitcoin goed bijhouden. Dat betekent dat u geen apart register hoeft bij te houden van Bitcoin-transacties. Het gedeelde grootboek maakt het gemakkelijker om betalingsgeschillen met klanten, leveranciers en werknemers op te lossen.

Bitcoin biedt nieuwe mogelijkheden om geld te verdienen

Het integreren van Bitcoin in uw e-commerce platform kan ook nieuwe manieren openen om geld te verdienen en uw bedrijf te ontwikkelen. U kunt de fondsen bijvoorbeeld gebruiken om crypto en andere activa te verhandelen voor winst. U kunt de verworven Bitcoin ook bijhouden als langetermijnbelegging. U kunt uw Bitcoin ook tegen rente uitlenen aan andere bedrijven en particulieren. Bitcoinhandel en -beleggen brengen echter unieke uitdagingen met zich mee, zoals volatiliteit, die u moet begrijpen voordat u een stap zet. Bitcoin biedt enorme voordelen voor e-commerce-handelaars, zoals toegang tot bredere markten, goedkope transacties, snelle verwerking van betalingen en betere beveiliging van transacties. Het zou dus een verstandige zet kunnen zijn om Bitcoin-betalingen te accepteren op uw e-commerce website.