Ook Samsung Galaxy S21-serie Ontvangt Beveiligingsupdate Van Augustus

Nadat de beveiligingspatch van augustus 2022 eerder al binnen kwam op de Galaxy S22-serie en de Galaxy Note 20-serie, rolt Samsung de nieuwste beveiligingspatch nu ook uit naar de Galaxy S21-serie. De update is al aangekomen in Nederland en België.

De nieuwste beveiligingsupdate rolt nu uit naar de Samsung Galaxy S21, de Galaxy S21+ en de Galaxy S21 Ultra. De patch van augustus rolde in een aantal landen eerder al uit naar deze toestellen, maar nu is de update ook in Nederland en België aangekomen.

De update bevat enkele tientallen patches die kwetsbaarheden in het besturingssysteem aanpakken om de smartphone weer een stukje veiliger te maken. Verder brengt de update geen nieuwe functies met zich. Je ontvangt een notificatie zodra je de update kunt downloaden.

