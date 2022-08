“Renders Tonen Drie Nieuwe Fitbit-smartwatches”

Fitbit werkt aan een aantal nieuwe wearables, zo blijkt uit gelekte renders. Op de onderstaande beelden zien we de Fitbit Sense 2 en Versa 4-smartwatches en de Fitbit Inspire 3-fitnesstracker. De officiële introductie zal mogelijk in augustus plaatsvinden.

De nieuwe beelden zijn gedeeld door de bekende tech-lekker Steve Hemmerstoffer (OnLeaks). We zien onder andere de opvolger van Fitbit’s vlaggenschip-smartwatch, de Fitbit Sense. De Sense 2 heeft onder andere een behuizing van RVS en een ECG-sensor. Aan de zijkant van de behuizing zien we twee sensoren die worden gebruikt voor extra gezondheidsmetingen. Qua design lijkt de smartwatch vrijwel hetzelfde als de originele Fibit Sense. Zo zien we opnieuw een vierkante behuizing met veel rondingen en één knop aan de zijkant. Wel zit de microfoon op een andere locatie en lijkt de behuizing dit keer geen glanzende, maar matte afwerking te hebben. De Sense 2 komt op de markt in de kleuren zwart, grijs en goud.

De Fitbit Versa 4 is een voordeligere smartwatch met een vergelijkbare vormgeving. De touchknop aan de zijkant van de Versa 3 lijkt bij de Versa 4 te zijn vervangen met een fysieke knop. Ook hier zien we verder weinig veranderingen van het design. De beelden tonen de Versa 4 in de kleuren zwart en roségoud.

Als laatste komt Fitbit met de Fitbit Inspire 3, een compacte fitnesstracker. Waar de Inspire 2 het nog moest doen met een zwart/wit scherm is de Inspire 3 nu uitgerust met een kleuren scherm. Fitbit heeft bij de behuizing en de polsband ook voor een andere vormgeving gekozen. Op de renders zien we de Fitbit Inspire 3 in de kleuren geel, roze en zwart.

We hebben nog geen adviesprijs of releasedatum, maar aangezien de voorgangers in de maand augustus werden uitgebracht is de kans groot dat de introductie van de nieuwe wearables deze maand zal plaatsvinden.

