WhatsApp-gebruikers Krijgen 2,5 Dagen Om Berichten Te Verwijderen

WhatsApp heeft de optie om verzonden berichten te verwijderen aangepast. Gebruikers krijgen voortaan 2.5 dagen bedenktijd, in plaats van slechts 1 uur. Een exacte reden voor de langere bedenktijd heeft WhatsApp niet gegeven, maar waarschijnlijk hebben veel gebruikers hierom gevraagd.

WhatsApp laat weten dat gebruikers nu meer tijd hebben om zich te bedenken. Gebruikers kunnen nu berichten verwijderen die maximaal 2.5 dagen oud zijn. Om een verzonden bericht te verwijderen druk je lang op een bericht om extra opties te openen. Wanneer je een bericht hebt verwijderd vervangt WhatsApp het bericht met een tekst waarin staat dat het bericht is verwijderd. Zowel de verzender als de ontvanger krijgen deze tekst te zien.

Het verwijderen van berichten is al jaren mogelijk, maar in het begin kregen gebruikers slechts 7 minuten bedenktijd. Later paste WhatsApp de bedenktijd aan naar iets meer dan 1 uur, maar blijkbaar was er behoefte aan een veel langere bedenktijd. 2.5 dagen bedenktijd is voor de meeste gebruikers meer dan genoeg, maar het komt nog niet in de buurt van de Telegram-app die geen tijdslimiet heeft.

via [tweakers]