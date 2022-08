OPPO en OnePlus Verkopen Geen Smartphones Meer In Duitsland

OPPO en OnePlus verloren vorige week in Duitsland een rechtszaak van Nokia voor het gebruik van 4G- en 5G-patenten. Deze uitslag heeft grote gevolgen, want OPPO en OnePlus zijn in Duitsland gestopt met het verkopen van smartphones, zo blijkt uit de sites van de fabrikanten, waar smartphones niet meer verkrijgbaar zijn.

De website Wiwo kwam erachter dat op de Duitse websites van OPPO en OnePlus geen mogelijkheden meer worden aangeboden om een smartphone te kopen. Retailers kunnen hun bestaande voorraad nog wel blijven aanbieden en OPPO en OnePlus zullen support en updates blijven aanbieden.

Het niet langer aanbieden van smartphones is het gevolg van een rechtszaak tussen OPPO en OnePlus en de fabrikant Nokia. Nokia is namelijk in het bezig van patenten die te maken hebben met ‘pitch lag estimation‘ en ‘discontinue communicatie‘. OPPO en OnePlus hebben deze patenten zonder toestemming van Nokia gebruikt. Aangezien OPPO en OnePlus niet voor deze patenten wilden betalen heeft een rechter in de Duitse stad München besloten om de verkoop van smartphones te verbieden.

Het is niet duidelijk of OPPO en OnePlus later weer zullen terugkeren in Duitsland, maar die kans lijkt ons wel groot. We verwachten dat de fabrikanten onderling besluiten om alsnog voor een licentie te betalen. In de tussentijd loopt er ook een rechtszaak tussen OPPO, OnePlus en Nokia in Nederland.

via [tweakers]