Nieuwe Update Lost GPS-probleem Van Google Pixel 6-serie Op

Google rolt momenteel een nieuwe update uit naar de Pixel 6. Deze update pakt een probleem aan die er voor zorgt dat het GPS signaal in sommige omstandigheden wegvalt. De update brengt de beveiligingspatch van augustus nog niet met zich mee.

Heb je een Google Pixel 6, Pixel 6 Pro of Pixel 6a en wacht je op de beveiligingsupdate van augustus, dan moet je nog even wat langer geduld hebben. Wel rolt Google nu een andere belangrijke update uit. Deze update is zeer klein en heeft maar één doel, het oplossen van een bug die het GPS-signaal kan verstoren. De update heeft de volgende nummers:

– Pixel 6: SQ3A.220705.004

– Pixel 6 Pro: SQ3A.220705.004

– Pixel 6a: SD2A.220601.003.B1

Het kan ongeveer een week duren voordat de update bij alle gebruikers is aangekomen. De update met de beveiligingspatch van augustus rolt later deze maand uit. Ook zal Google over niet al te lange tijd beginnen met de uitrol van Android 13.

via [AW]