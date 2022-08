Aankomende WhatsApp-functie Laat Gebruikers Verwijderde Berichten Terugplaatsen

In de nieuwste bèta-versie van WhatsApp is een nieuwe functie toegevoegd, die gebruikers de mogelijkheid geeft om het verwijderen van berichten ongedaan te maken. Bij het verwijderen van een bericht krijg je een aantal seconden een pop-up te zien die je deze optie geeft.

Gebruikers van WhatsApp hebben al lang de mogelijkheid om een verzonden bericht voor zichzelf of voor iedereen in de chat te verwijderen. Gebruikers die een bericht alleen voor zichzelf verwijderen krijgen volgens WABetaInfo binnenkort de optie om dit bericht terug te plaatsen. Deze optie is handig als je een bericht per ongeluk alleen voor jezelf hebt verwijderd, terwijl je het bericht eigenlijk voor alle gebruikers wilde verwijderen.

Mensen die in de nieuwste bèta van de Android-versie een bericht voor zichzelf verwijderen krijgen een pop-up te zien die aangeeft dat het bericht is verwijderd, met aan de rechterkant een Undo-knop. Wanneer mensen op de Undo-knop klikken wordt het bericht weer teruggeplaatst. Vervolgens kunnen gebruikers het bericht bijvoorbeeld opnieuw verwijderen, maar dan voor alle gebruikers.

Gebruikers krijgen slechts een paar seconden bedenktijd na het verwijderen van een bericht. Oudere berichten kunnen dus niet worden teruggezet. De Undo-optie is momenteel bij slechts een beperkt aantal bèta-gebruikers aanwezig en we weten nog niet wanneer WhatsApp de functie naar iedereen zal uitrollen.

via [tweakers]