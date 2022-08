Buienradar Watch-app Opnieuw Uitgebracht Voor Wear OS

Buienradar heeft een nieuwe update in de Play Store geplaatst die een functie terugbrengt die het bedrijf eerder heeft verwijderd. De update maakt het namelijk weer mogelijk om de buienradar te installeren op een Wear OS smartwatch.

De Buienradar Watch-app is onderdeel van de reguliere Buienradar-app en is nu te vinden in de Play Store op je smartwatch. De Watch-app bevat drie schermen waar je doorheen kunt swipen. Het eerste scherm toont een kaart van heel Nederland met daarop de actieve buien. Op het tweede scherm vinden we een regengrafiek die aangeeft hoe laat er een bui bij jou in de buurt gaat vallen. Als laatste kun je een scherm openen met informatie over het komende uur, inclusief de temperatuur, de wind en de neerslag.

Buienradar heeft onlangs ook nog andere nieuwe functies toegevoegd, waaronder twee Europese weerkaarten en een regengrafiek voor buitenlandse locaties die de neerslag voor de komende 24 uur kan weergeven. Verder bevat de app een muggenradar, een bbq-radar, een hooikoortsradar en een Weerzine met artikelen over het weer.

via [AW]