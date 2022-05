Nokia G10, G20 en 2.4 Ontvangen Android 12-update

Nokia heeft een Android 12-update uitgerold naar drie smartphones van de fabrikant. Gebruikers van de Nokia G10, Nokia G20 en de Nokia 2.4 kunnen nu allemaal de Android 12-update downloaden.

We hebben er lang op moeten wachten, maar Android 12 rolt nu eindelijk uit naar de Nokia G10, G20 en 2.4. De update brengt een hoop nieuwe functies met zich mee, waaronder het Material You-design waarbij de kleuren van de interface zich aanpassen aan de kleuren van de gekozen achtergrond. Ook zijn de icoontjes en animaties aangepast. Een andere belangrijke verbetering is het Privacy Dashboard, die je nu meer controle geeft over de rechten van de applicaties op je smartphone.

Je ontvangt een notificatie zodra de update voor jouw toestel klaarstaat. Heb je nog geen notificatie ontvangen dan kun je handmatig op updates controleren via ‘Instellingen’-> ‘Over de telefoon‘ -> ‘Systeemupdates‘.

