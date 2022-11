Volgens de laatste berichten test WhatsApp momenteel een functie die het mogelijk maakt om de chat-app op meerdere smartphones tegelijk te gebruiken. Gebruikers linken hun account op een tweede smartphone aan het apparaat waarop ze WhatsApp al gebruiken.

De populaire chatdienst WhatsApp is momenteel slechts op één smartphone tegelijkertijd te gebruiken. Heb je een nieuwe smartphone en wil je hetzelfde WhatsApp-account gebruiken, dan log je automatisch uit op je vorige smartphone. WABetaInfo heeft in bètaversie 2.22.24.18 van WhatsApp voor Android nu echter een functie gevonden die het mogelijk maakt om een WhatsApp-account te linken aan meerdere smartphones. Het linken van een WhatsApp-account was al mogelijk op een desktop, maar deze optie komt dus ook naar de Android-app.

Wanneer je WhatsApp installeert op een nieuwe smartphone krijg je op de plaats waar je een telefoonnummer in kunt voeren om je te registreren voortaan de keuze om in plaats daarvan een apparaat te linken. WhatsApp noemt de nieuwe optie vermoedelijk “Companion Mode”. Momenteel is de “Companion Mode” alleen te vinden in de bètaversie van WhatsApp. We moeten dus nog een aantal weken tot maanden wachten voordat de functie in de stabiele versie van WhatsApp verschijnt.

via [tweakers]