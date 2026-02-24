WhatsApp Krijgt Functie Voor Inplannen Berichten

· 24 februari 2026

WhatsApp

WhatsApp lijkt te werken aan een nieuwe functie, die het mogelijk maakt om berichten in te plannen. Een dergelijke functie is al langer beschikbaar voor chat-apps als Telegram en Signal.

Met populaire chat-apps, zoals Telegram en Signal, is het al langer mogelijk om berichten in te plannen, maar met WhatsApp is dat niet mogelijk. Hier komt vermoedelijk echter snel verandering in. In de code van de nieuwste versie van WhatsApp zijn namelijk aanwijzingen gevonden voor een functie die het mogelijk maakt om het verzenden van een bericht in te plannen voor op een later moment.

WhatsApp berichten inplannen

Op dit moment is de functie alleen opgedoken in WhatsApp voor Apple iOS, wat doet vermoeden dat WhatsApp de functie eerst uitrolt naar iOS en pas daarna naar Android. Hoe lang we nog moeten wachten is onduidelijk. Soms rollen nieuwe functies na een korte testperiode al uit, terwijl andere functies soms pas jaren na het ontdekken beschikbaar zijn.

via [droidapp]

Tags:

Redactie Androidics.nl

Beheerder Androidics.nl. Gadget en Android liefhebber. Favoriete telefoon: Xiaomi Mi Mix 2.

Lees ook...

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Volg Ons:

Androidics op Facebook

Speel in 1 euro deposit casino bij iDealeCasinos met minimaale stortingen en win echt geld!

Ontdek de nieuwste online casino's op echtgeldspeler om online bingo spelen voor geld.