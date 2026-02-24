WhatsApp Krijgt Functie Voor Inplannen Berichten

WhatsApp lijkt te werken aan een nieuwe functie, die het mogelijk maakt om berichten in te plannen. Een dergelijke functie is al langer beschikbaar voor chat-apps als Telegram en Signal.

Met populaire chat-apps, zoals Telegram en Signal, is het al langer mogelijk om berichten in te plannen, maar met WhatsApp is dat niet mogelijk. Hier komt vermoedelijk echter snel verandering in. In de code van de nieuwste versie van WhatsApp zijn namelijk aanwijzingen gevonden voor een functie die het mogelijk maakt om het verzenden van een bericht in te plannen voor op een later moment.

Op dit moment is de functie alleen opgedoken in WhatsApp voor Apple iOS, wat doet vermoeden dat WhatsApp de functie eerst uitrolt naar iOS en pas daarna naar Android. Hoe lang we nog moeten wachten is onduidelijk. Soms rollen nieuwe functies na een korte testperiode al uit, terwijl andere functies soms pas jaren na het ontdekken beschikbaar zijn.

via [droidapp]