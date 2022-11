“Google Play Store Gaat Advertenties Tonen In Zoekresultaten”

Google toont al op verschillende plekken in de Play Store advertenties. Het bedrijf wil het aantal advertenties echter verder uitbreiden. Zo krijgen we straks ook advertenties te zien in de zoekresultaten.

Google toont in de zoekresultaten van zijn zoekmachine bovenaan ook een aantal advertenties. Google test vergelijkbare advertenties nu ook in versie 33.0.17-21 van de Play Store. De advertenties zijn zichtbaar zodra je wat wil intypen in de zoekbalk. Op de onderstaande screenshot zien we dat op de plek waar normaal de laatste vier zoektermen getoond worden nu games te zien zijn. Het gaat om games waar de gebruiker zelf niet naar heeft gezocht.

Het is niet duidelijk of het gaat om suggesties of dat de ontwikkelaars van deze games hebben betaald om op deze plek te verschijnen. Momenteel lijken de games in ieder geval niet relevant voor de gebruiker, maar het is mogelijk dat dit in de toekomst gaat veranderen.

via [AW]