Cryptocurrency Handelen Met Je Smartphone

Er zijn tal van manieren om te investeren. Sommige investeerders kopen vastgoed, terwijl andere mensen investeren in aandelen. Je kunt tegenwoordig echter ook investeren in cryptocurrency en dat kan heel eenvoudig op de mobiel. In dit artikel gaan we wat verder in op het handelen van cryptocurrency met jouw smartphone.

Wat is cryptocurrency?

Crypto is een digitale valuta die je kunt gebruiken als ruilmiddel via een computernetwerk. Crypto is niet afhankelijk van een centrale autoriteit, zoals een overheid of bank. Er zijn letterlijk honderden cryptocurrency’s beschikbaar, maar een aantal van de meest bekende crypto zijn Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Tether (USDT), Binance Coin (BNB) en XRP (XRP). Cryptocurrency sla je op in een beveiligde digitale “cryptocurrency wallet”, die je vervolgens kunt gebruiken om zonder vertragingen betalingen mee uit te voeren. De meeste mensen kopen cryto echter puur als investering, met de hoop dat de waarde van een crypto stijgt zodat ze deze later weer met winst kunnen verkopen. De waarde van crypto kan enorm fluctueren, dus hoe de koersen van verschillende crypto’s goed in de gaten.

Crypto kopen

Crypto kopen kan gewoon vanaf je smartphone, met behulp van apps zoals BLOX. Deze app toont realtime de koersen van alle populaire cryptocurrency’s en maakt het mogelijk om crypto te kopen en deze veilig te bewaren in je eigen “crypto kluis”. In slechts een aantal seconden kun je in het bezit zijn van jouw eerste crypto valuta, of je nou een budget hebt van een paar tientjes of duizenden euro’s.

Cryptocurrency minen

Ben jij iemand die al langer in de cryptocurrency markt actief is, dan heb je de term “crypto mining” waarschijnlijk al tig keer voorbij zien komen. Het minen van crypto is het proces van het creëren van nieuwe crypto door extreem gecompliceerde wiskundige problemen op te lossen die transacties in de valuta verifiëren. Wanneer een crypto met succes is “gemijnd”, ontvangt de “miner” een bepaalde hoeveelheid bitcoin. Het minen van crypto doe je doorgaans met krachtige computers, maar het is ook mogelijk om te minen met je smartphone.

Het minen van crypto met de smartphone is mogelijk met apps als MinerGate Mobile Miner en Bitcoin Miner, maar we raden aan om dit puur als hobby te doen. De kleine hoeveelheid crypto die je ontvangt in ruil voor de grote hoeveelheid energie die je smartphone verbruikt kan eigenlijk niet uit. Ben je een hobbyist, dan kan het een leuke bezigheid zijn, maar wil je grote hoeveelheden geld verdienen dan is minen met je smartphone niet de oplossing. Zijn jullie actief op de cryptomarkt en gebruiken jullie je smartphone voor het handelen of minen van crypto? Laat het ons weten in de reactie hieronder.