HTC Desire 22 Pro Voor Metaverse, Crypto en NFT Aangekondigd

Voor het eerst in een lange tijd heeft HTC weer een nieuwe smartphone aangekondigd. Het gaat om de HTC Desire 22 Pro, een smartphone die zich richt op metaverse, cryptovaluta en NFT. De smartphone verschijnt 1 augustus op de markt.

Na de introductie van de Desire 21 Pro in februari vorig jaar heeft HTC geen nieuwe smartphone meer uitgebracht, tot deze week. Vrij onverwachts heeft HTC nu namelijk de opvolger aangekondigd. De HTC Desire 22 Pro is klaar voor gebruik in de metaverse. Metaverse is een virtuele wereld waar mensen met elkaar in contact kunnen komen. Ook is de Desire 22 Pro geschikt om te handelen in cryptovaluta en NFT’s (Non-Fungible Token). Met een aanwezige app kan er direct gehandeld worden in cryptomunten.

De HTC Desire 22 Pro beschikt over een 6,6-inch LCD-scherm met een 120Hz verversingssnelheid, een Snapdragon 695-processor, 8GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte, een 4520 mAh accu met ondersteuning voor 18W snelladen en een driedubbele rear-camera met een 64MP hoofdlens, een 13MP groothoeklens en een 5MP macrolens. De smartphone draait uit de doos op Android 12 en verschijnt 1 augustus op de markt voor een adviesprijs van 460 dollar. Het is nog onduidelijk of HTC de Desire 22 Pro ook in Nederland zal uitbrengen.

via [droidapp]