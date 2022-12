OnePlus Lanceert Op 17 December Nieuw Product

OnePlus heeft op zaterdag 17 december in China een evenement aangekondigd. Het is onduidelijk wat de fabrikant gaat introduceren, maar waarschijnlijk gaat het niet om de OnePlus 11.

OnePlus heeft de presentatie aangekondigd via de Chinese social media site Weibo. Wat we precies te zien krijgen is onduidelijk, maar OnePlus belooft verse producten. De fabrikant gebruikt de woorden “Nieuwe richting, nieuwe actie, nieuwe toekomst“. Dit doet vermoeden dat we een product te zien krijgen dat totaal anders is dan eerdere OnePlus producten.

Het bedrijf heeft geen teasers gedeeld, waardoor we ook geen hints krijgen. Wel gaan er geruchten rond over een OnePlus tablet en zelfs een vouwbare OnePlus smartphone. Mogelijk krijgen we een van deze producten te zien. Ook weten we niet of de nieuwe producten alleen voor de Chinese markt worden aangekondigd of dat de producten ook naar Nederland komen. Na het evenement zullen wij de details met jullie delen.

