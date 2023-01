Waarom is een app laten ontwikkelen verstandig?

Je weet ongetwijfeld al dat veel mensen een smartphone in bezit hebben. Sterker nog: de smartphones worden tegenwoordig het meeste gebruikt. Vroeger was dit de laptop, maar die tijd is al lang voorbij. Ook apps zijn bijzonder populair en bijna elke smartphone-eigenaar heeft tientallen apps op de telefoon staan. Om die reden kan een app laten ontwikkelen verstandig zijn. Maar waarom zou je voor een app gaan en bijvoorbeeld niet voor een website?

Je hebt een grote markt

We gaven in de inleiding al even kort aan dat vrijwel iedereen een smartphone heeft. Wanneer je als ondernemer een app laat ontwikkelen, dan ben je gelijk bereikbaar voor een grote doelgroep. Natuurlijk is het dan nog wel belangrijk om de doelgroep af te bakenen, maar het feit dat honderden miljoenen mensen je app kunnen downloaden geeft een fijn gevoel.

Consumenten geven meer geld uit aan apps

Het blijkt ook dat consumenten sneller geneigd zijn om geld aan een app uit te geven. Dit geldt zeker voor een app die echt waarde biedt. Ze kopen sneller een app of een extra functie in een app, dan dat ze iets kopen via een website. Dit komt ook omdat het vrij gemakkelijk is om een app aan te kopen. De betaling gaat vaak automatisch, want alles is al ingesteld. Wanneer een consument iets via een website gaat kopen, dan moet die verschillende stappen doorlopen. En de consument is in deze tijd zeer kritisch, want hij heeft veel keuze.

Een app laadt snel

Hoe sneller een applicatie werkt, hoe tevredener klanten zijn. Dat is ook een van de redenen waarom veel mensen voor een iPhone kiezen. Die werken gemiddeld gezien sneller dan andere smartphones. Ook laadt een app sneller dan een website. Dit zorgt voor een betere gebruikerservaring en dat wordt zeer gewaardeerd door de gemiddelde consument.

Een app laten ontwikkelen is niet altijd duur

Veel ondernemers denken dat het laten ontwikkelen van een app prijzig is. Daar zit een kern van waarheid in, maar je kunt op verschillende manieren besparen op de kosten. De prijs van een app is van verschillende factoren afhankelijk. Ga je bijvoorbeeld voor een eenvoudige app die snel gemaakt kan worden? Dan ben je veel goedkoper uit dan bij een geavanceerde app. Kijk om die reden ook goed wat je nodig hebt en vraag op basis daarvan vrijblijvende offertes aan. Dan kun je de kosten van verschillende ontwikkelaars vergelijken. Dan maak je sneller een deal waar je tevreden over bent.