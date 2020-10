Hoe Ontwikkel Ik Mijn Eerste Android-app?

Smartphone-apps zijn de afgelopen jaren een steeds belangrijker onderdeel geworden van ons leven. Mobiele applicaties bestaan namelijk al lang niet meer alleen uit verslavende spelletjes of social media diensten. Zo gebruiken we apps nu voor het volgen van een pakketje, het reserveren van een tafeltje bij een restaurant of het controleren van een vliegticket. Alles werkt tegenwoordig via smartphone-apps. Bedrijven willen daarom vaak naast hun reguliere website ook een Android-app uitbrengen. Op deze manier zijn ze nog beter bereikbaar. Wil jij ook een Android-app ontwikkelen, maar weet je niet waar je moet beginnen? Lees dan verder.

Android-app laten ontwikkelen

Als je zelf geen programmeur bent en een app nodig hebt, kom je vrijwel altijd terecht bij een app-ontwikkelaar die gespecialiseerd is in het maken van mobiele apps. Wil je een app ontwikkelen, dan is het verstandig om eerst een gesprek aan te gaan met een gespecialiseerd bedrijf zoals DTT. Ze kunnen duidelijk uitschetsen hoe ze te werk gaan en hoe je app er uit komt te zien. Vervolgens ga je met een prijsbegroting naar huis zodat je thuis in alle rust nog even alles door kunt nemen. Een app laten ontwikkelen door een gespecialiseerd bedrijf zorgt ervoor dat je de beste kwaliteit app op de markt brengt.

Zelf aan de slag?

Heb je zelf de nodige programmeerkennis en ben je goed met vormgeving? Dan kun je kijken of er manieren zijn om zelf een app te ontwikkelen. Hiervoor zijn letterlijk honderden programma’s beschikbaar, die allemaal van elkaar verschillen in functies en gebruikersgemak. Ben je een geavanceerde programmeur, dan kun je beginnen met de Android Studio. Deze officiële tool van Google heeft alles wat je nodig hebt om je eerste Android-app te lanceren, maar is niet geschikt voor beginners. Heb je de nodige kennis, maar kun je wel wat hulp gebruiken of wil je de ontwikkeling van je app gewoon versnellen, dan kun je kijken naar tools zoals GameSalad of Appery.io. Het ontwikkelen van apps via dergelijke tools is een stuk eenvoudiger en sneller, maar hou er wel rekening mee dat de mogelijkheden vaak wat beperkter zijn.

Simpele apps in paar uur klaar

Wil je een eenvoudige informatieve app lanceren, met bijvoorbeeld alleen wat details over je bedrijf, een routebeschrijving en een contactformulier, dan heb je geen programmeerkennis en ingewikkelde software nodig. Er zijn namelijk online diensten die het mogelijk maken om binnen een paar uur en slechts enkele klikken met de muis een app te ontwikkelen. De online tool Andromo is hier een goed voorbeeld van. Je kunt met Andromo snel pagina’s, teksten, foto’s of linkjes toevoegen aan je app, maar geavanceerde opties ontbreken.

Waar begin ik?

Om er achter te komen welke van de bovenstaande opties het meest geschikt is voor het maken van jouw app, kun je het beste even op papier zetten wat het doel van jouw app is en welke features je in de app wilt verwerken. Wil je een app waarbij gebruikers kunnen inloggen, gegevens kunnen opslaan en met elkaar kunnen communiceren? Dan kom je al snel terecht bij een ontwikkelingsbedrijf die is gespecialiseerd in het maken van mobiele apps.

Zoek je een vrij simpele app voor je restaurant, zodat mensen thuis alvast de menukaart kunnen bekijken en zien hoe ze naar je restaurant kunnen rijden? Dan is het misschien interessant om hier zelf mee aan de slag te gaan. Een ding is zeker, hoe ingewikkelder en uitgebreider de app hoe hoger de kosten. Dit kan al snel oplopen tot duizenden euro’s.

Google Play Console account nodig

Wil je zelf een app in de Play Store publiceren dan heb je hiervoor een Play Console account nodig. Voor een Play Console-account betaal je eenmalig 25 euro, waarna je applicaties kunt publiceren, updates kunt uitrollen, alle statistieken van je apps kunt bijhouden en je gemaakte inkomsten kunt volgen. Met een Play Console-account kun je onbeperkt applicaties uitbrengen, maar er zijn wel regels waaraan je je moet houden. Doe dit ook, want anders kan Google je account blokkeren of je app uit de Play Store halen.