Samsung Gaat Minder Galaxy A-smartphones Uitbrengen

Samsung is volgens de laatste berichten van plan om de Galaxy A-serie uit te dunnen. Samsung zou onder andere van plan zijn te stoppen met de Galaxy A2X-serie.

Samsung brengt een hoop budget- en mid-range smartphones uit in de Galaxy A-lijn. Deze lijn bestaat onder andere uit de voordelige Galaxy A2x-serie en A3x-serie én de krachtigere Galaxy A5x-serie en A7x-serie. Soms brengt Samsung van deze smartphones ook weer varianten uit, zoals bijvoorbeeld de Galaxy A52 en de A52s. Het is een beetje te rommelig aan het worden en de Zuid-Koreaanse fabrikant wil daarom wat series schrappen om weer wat meer orde naar de Galaxy A-lijn te brengen.

Er gingen al geruchten rond dat Samsung niet meer van plan is om de Galaxy A74 te lanceren en nu wordt ook gemeld dat de Galaxy A2x-serie wordt geschrapt. Gebruikers hoeven volgens de laatste berichten dus niet te rekenen op een opvolger van de Galaxy A23. De Koreaanse The Elec schrijft dat Samsung vanaf nu alleen van plan is om smartphones uit te brengen in de Galaxy A1x-, Galaxy A3x- en Galaxy A5x-serie.

via [droidapp]