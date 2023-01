Google Pixel Stand 2 Nu Te Koop In Google Store

Google heeft in oktober de opvolger van de Pixel Stand aangekondigd. Deze Pixel Stand 2 is nu te koop in de Nederlandse Google Store voor 79 euro. Met de Google Stand 2 kun je jouw Pixel-telefoon draadloos opladen.

De Google Stand 2 is een draadloze oplader die gebruikmaakt van Qi-technologie om een Pixel-smartphone op te laden zodra je de smartphone op de Google Stand plaatst. De tweede generatie Pixel Stand is minder breed dan de eerste generatie, maar wel wat langer. Ook kan de Google Stand 2 sneller opladen en heeft de oplader betere koeling. De eerste generatie kon met maximaal 10W laden, maar de tweede generatie kan met maximaal 23W opladen.

De Pixel Stand 2 komt met een adapter en een 1,5 meter USB-C naar USB-C-kabel. De oplader is te gebruiken in combinatie met een Pixel 3 XL, 3a XL, 4, 4 XL, 5, 5a, 6, 6 Pro, 7 of 7 Pro. Doordat de smartphone rechtop staat dient de oplader ook als een soort dock. Zo kun je de smartphone tijdens het laden bijvoorbeeld gebruiken om je muziek of slimme apparaten te bedienen.

via [AW]