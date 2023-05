WhatsApp Ontvangt “Chatvergrendeling” Functie

WhatsApp heeft een nieuwe functie aangekondigd voor zijn chat-app. Het gaat om de functie “chatvergrendeling”, waarmee je vertrouwelijke of persoonlijke gesprekken extra kunt beveiligen.

WhatsApp heeft via zijn blog laten weten dat de nieuwe functie een extra beveiliging toevoegt aan persoonlijke gesprekken. Vergrendelde gesprekken worden verplaatst naar een speciale map die je alleen kunt openen met een wachtwoord of met een vingerafdruk. Ook zal de inhoud van deze gesprekken worden verborgen in notificaties. De chatvergrendeling is vooral handig in situaties waar andere mensen inkomende notificaties mogelijk kunnen meelezen en voor mensen die hun smartphone wel eens delen met andere mensen.

Je kunt chatvergrendeling activeren in reguliere gesprekken en groepsgesprekken. Dit kun je doen door op de naam van de chat te klikken en vervolgens ‘Chatvergrendeling’ te selecteren. Om de vergrendelde gesprekken weer te geven veeg je in je Postvak In naar beneden. Vervolgens open je de map met een wachtwoord of vingerafdruk. Chatvergrendeling is momenteel al te vinden in de bèta-versie van WhatsApp.

via [AW]