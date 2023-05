Google Moet Boete Betalen Voor Misleidende Pixel-reclames

Google moet een boete van 8 miljoen dollar betalen voor het gebruik van misleidende advertenties voor de Pixel 4. Dit schrijft Reuters. Het gaat specifiek om het gebruik van radio-advertenties in de Amerikaanse staat Texas.

Voor de promotie van de Pixel 4 heeft Google in Texas radio-dj’s ingehuurd die vertelden over hun eigen positieve ervaringen met de Pixel 4. Het blijkt nu echter dat deze dj’s de Google Pixel 4 helemaal niet hebben ontvangen en dat ze gewoon een script voorlazen die door Google was aangeleverd. Om hoeveel reclames het precies gaat is onduidelijk.

Ken Paxton, de Texaanse minister van Justitie, vertelde in een verklaring dat de advertenties van Google “beweringen deed die volstrekt onjuist waren, en deze schikking houdt het bedrijf verantwoordelijk voor het liegen tegen Texanen voor eigen financieel gewin“. Google heeft ook een verklaring gegeven, waarin het bedrijf aangeeft tevreden te zijn dat de zaak hiermee is afgerond.

