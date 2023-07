ChatGPT App Nu Beschikbaar Voor Android

De populaire AI chatrobot ChatGPT is vanaf nu als app te gebruiken op Android-smartphones. De officiële ChatGPT app verscheen eerder al in de App Store voor iOS, maar staat nu ook in de Play Store voor Android.

De ChatGPT app is vanaf nu te downloaden op Android-smartphones. In Nederland moeten we echter nog even geduld hebben, want de app is eerst alleen uitgebracht in de VS, India, Bangladesh en Brazilië. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, heeft aangegeven dat de app de komende weken in meer landen uitgerold zal worden. Exacte details hierover hebben we echter nog niet. ChatGPT was eerder al te gebruiken op smartphones, maar hiervoor moest je inloggen via de (mobiele) browser. De mobiele app maakt het gebruik van ChatGPT nog een stukje makkelijker.

Je kunt ChatGPT allerlei vragen stellen, waarna de chatrobot op basis van AI technologie zal antwoorden. De soort vragen die je kunt stellen zijn vrijwel onbeperkt. Zo kun je algemene vragen stellen, kun je om advies of inspiratie vragen en kun je ChatGPT letterlijk voor jou laten werken. Zo kan ChatGPT bijvoorbeeld volledige verslagen, samenvattingen of emails voor je schrijven. Ook kan de chatrobot helpen bij het programmeren van applicaties. Dit zijn een aantal van de redenen waarom ChatGPT zo populair is onder studenten.

via [droidapp]