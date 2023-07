Samsung Galaxy Z Flip 5 En Z Fold 5 Officieel Aangekondigd

Samsung heeft zijn nieuwste opvouwbare smartphones aangekondigd. De Galaxy Z Flip 5 en de Galaxy Z Fold 5 zijn vanaf 11 augustus verkrijgbaar voor een adviesprijs van 1199 euro en 1899 euro. Beide toestellen beschikken onder andere over een vernieuwde scharnier.

Samsung Galaxy Z Flip 5

We zien dat de Galaxy Z Flip 5 een design makeover heeft gekregen, waardoor de smartphone nu een veel groter coverscherm heeft. Dit scherm is vergroot van 1,9-inch naar 3,4-inch (720×748 pixels) en neem nu vrijwel de gehele achterkant in beslag. Je kunt op dit grote coverscherm ondersteunde applicaties openen, zoals bijvoorbeeld YouTube of WhatsApp. Ook kun je dit scherm als viewfinder gebruiken voor het maken van selfies met de hoofdcamera.

Het vouwbare AMOLED-scherm is 6,7-inch groot en heeft een full-hd+-resolutie en een 120Hz verversingssnelheid. In een ronde uitsparing in dit scherm vinden we een 10MP selfie-camera. Samsung heeft de Z Flip 5 uitgerust met een nieuwe scharnier, die de fabrikant Flex Hinge noemt. Deze scharnier zorgt ervoor dat je beide schermhelften helemaal vlak op elkaar vouwt. Bij de vorige generaties is nog een duidelijke kier zichtbaar tussen beide schermhelften, maar die is bij de Z Flip 5 dus verdwenen.

Aan de achterkant vinden we een dubbele rear-camera die bestaat uit een 12MP hoofdlens en een 12MP ultragroothoeklens. Intern beschikt de Galaxy Z Flip 5 verder over een Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2-processor, 8GB werkgeheugen, 256GB of 512GB opslagruimte en een 3700mAh accu met ondersteuning voor 25W snelladen. De Samsung Galaxy Z Flip 5 is vanaf 11 augustus verkrijgbaar voor een adviesprijs vanaf 1199 euro.

Samsung Galaxy Z Fold 5

De Galaxy Z Fold 5 heeft een 7,6-inch vouwbaar AMOLED-scherm met een 120Hz verversingssnelheid. Samsung laat weten dat dit scherm een piekhelderheid heeft die tot 30 procent hoger is dan die van de Galaxy Z Fold 4. Aan de buitenkant vinden we nog een 6,2-inch AMOLED-scherm dat net als het hoofdscherm een 120Hz verversingssnelheid heeft.

Intern vinden we een Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2-processor, 12GB werkgeheugen, 256GB, 512GB of 1TB opslagruimte, een 4400 mAh accu met ondersteuning voor 25W snelladen, een 12MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 12MP groothoeklens en een 10MP telelens met 3x optische zoom.

De Galaxy Z Fold 5 meet 129,9×154,9×6,1mm en weegt 253 gram. Daarmee is de smartphone 0,2mm minder breed en 10 gram lichter dan zijn voorganger. Dichtgevouwen is de smartphone dankzij de nieuwe Flex Hinge-scharnier slechts 13,4mm dik. Dit is 2,4mm dunner dan zijn voorganger. De Galazy Z Fold 5 is vanaf 11 augustus verkrijgbaar voor een vanafprijs van 1899 euro.

Zowel de Galaxy Z Flip 5 als de Galazy Z Fold 5 draaien op Android 13 en ontvangen vier grote Android-updates en vijf jaar lang beveiligingsupdates. De smartphones zijn onder andere te bestellen bij Coolblue.