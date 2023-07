Wat Is Google Workspace En Hoe Werkt Het?

Google Workspace is een pakket van applicaties die met elkaar samenwerken en in verbinding staan met het internet. In dit artikel bespreken wij uit welke applicaties de Google Workspace bestaat en hoe je Google Workspace kunt gebruiken om je productiviteit te verbeteren.

Waarom kiezen voor Google Workspace?

De Google Workspace bestaat uit enkele tientallen applicaties die je kunt gebruiken als je een Google-account hebt. Doordat deze applicaties de data online opslaan en je de applicaties op elk apparaat kunt openen, kun je altijd en overal werken. Ben je bijvoorbeeld op het werk een verhaal aan het schrijven in de documenten-app, maar heb je niet genoeg tijd om dit verhaal af te ronden, dan kun je thuis gewoon de documenten-app openen op je persoonlijke computer om het verhaal daar af te ronden. Deze manier van werken is mogelijk met alle applicaties in de Google Workspace, waardoor je productiviteit aanzienlijk zal verbeteren. Ook hoef je je geen zorgen te maken dat je jouw progressie en data kwijtraakt, want de applicaties in de Google Workspace slaan jouw data constant online op. Het uitwisselen van documenten via een usb-stick of harde schijf is daardoor verleden tijd. Het werken in de cloud is de voornaamste reden waarom mensen ervoor kiezen om te werken met Google Workspace. Wil je jouw documenten, Excel-sheets en andere data liever wel offline opslaan, dan is dat ook mogelijk.

Hoeveel kost Google Workspace

De Google Workspace bestaat uit een grote lijst applicaties, waarvan je sommige waarschijnlijk al in gebruik hebt. Zo vallen Gmail, Documenten, Drive cloudopslag, Google Meets, Spreadsheets, Keep en Google Chat allemaal onder Google Workspace. De applicaties in Google Workspace zijn gratis te gebruiken, maar heb je als zakelijke gebruiker meer opslagruimte of meer functies nodig, dan kun je voor de zakelijke versies van de applicaties betalen. Voor een ‘Business Starter’ abonnement betaal je 5,75 euro per maand. Bij dit abonnement krijg je onder andere 30GB online opslagruimte. Is dit niet genoeg dan kun je voor ‘Business Standard’ kiezen, waarbij je voor 11,50 euro per maand maar liefst 2TB opslagruimte krijgt. Heb je nog meer ruimte of meer functies nodig, dan biedt Google het ‘Business Plus’ en ‘Enterprise’ abonnement aan.

Voorbereiden op Google Workspace

Als je optimaal van Google Workspace en de bijbehorende Cloud-functies gebruik wilt maken, is het belangrijk om te controleren of jij wel de juiste hardware en setup hebt om alle applicaties te kunnen gebruiken. Alhoewel in de meeste gevallen een vrij basic laptop, tablet of zelfs smartphone al voldoende is.

Vooral als je actief Google Meet gebruikt is goede Google Meet Hardware een must-have. Er is namelijk niets vervelender dan moeilijk verstaanbare collega’s of een wifi-verbinding die om de haverklap wegvalt. Het is dus belangrijk dat jouw apparaat een stabiele internetverbinding heeft en gebruikmaakt van een kwalitatief goede camera met microfoon. Ook kan een extra monitor een grote meerwaarde bieden. Zo kun je op één scherm de video chats actief in beeld houden terwijl je het andere scherm gebruikt om werkzaken, zoals bulletpoints voor de vergadering, te openen. Een extra monitor maakt het multitasken dus een stuk eenvoudiger.