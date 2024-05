Marktplaats Krijgt “Direct Kopen” Optie

Marktplaats heeft bekendgemaakt dat het handelsplatform een “Direct Kopen” optie krijgt. Met “Direct Kopen” kunnen kopers een product direct aanschaffen en is het niet meer nodig om eerst een bericht te sturen naar de verkoper.

Consumenten die een product op Marktplaats willen verkopen kunnen straks de “Direct Kopen” optie selecteren, waarbij kopers het product direct kunnen kopen tegen de vraagprijs. Particuliere kopers moeten wel voldoen aan een aantal voorwaarden.

Zo moet de koper betalen via iDeal en is het verplicht om Kopersbescherming te gebruiken. Kopersbescherming brengt geen extra kosten met zich mee voor de verkoper, maar wel voor de koper. Ook hoeven geïnteresseerden die een product kopen via de “Direct Kopen” knop geen verzendkosten te betalen. Marktplaats rolt de nieuwe functie de komende twee weken naar iedereen uit.