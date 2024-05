“HTC U24 Pro Zal Deze Maand Geïntroduceerd Worden”

Volgens de laatste geruchten is HTC van plan om deze maand een nieuwe smartphone op de markt te brengen. Het zou gaan om de HTC U24 Pro, die zal worden geplaatst in het mid-range segment.

Het is alweer een jaar geleden sinds HTC zijn laatste smartphone op de markt bracht. De HTC U23 Pro verscheen in mei 2023 op de markt en deze maand zou de Taiwanese fabrikant van plan zijn om de opvolger te introduceren. De smartphone met modelnummer (2QDA100) is namelijk opgedoken in de database van Geekbench. Dankzij de informatie van Geekbench zijn we al het een en ander te weten gekomen over de HTC U24 Pro.

De HTC U24 Pro krijgt naar verwachting onder andere een Snapdragon 7 Gen 3-processor, 12GB werkgeheugen en ondersteuning voor bluetooth 5.3. Ook krijgt de smartphone waarschijnlijk een scherper OLED-scherm, een verbeterde camera-setup en een accu die sneller kan opladen dan die van de huidige U23 Pro. We verwachten een adviesprijs van tussen de 500 en 600 euro.

