“Render Van Sony Xperia Ace IV Met Enkele Camera Uitgelekt”

Dit jaar kijken we uit naar de opvolgers van de Sony Xperia 1 V, Xperia 5 V en Xperia 10 V, maar mogelijk krijgen we ook nog een echte budget-smartphone te zien. In het geruchtencircuit is namelijk een afbeelding opgedoken waarop de opvolger van de Sony Xperia Ace 3 te zien zou zijn.

De Xperia Ace 3 verscheen in 2022 op de markt, maar in 2023 heeft Sony geen opvolger geïntroduceerd. Mogelijk zal de lancering van een opvolger dit jaar alsnog plaatsvinden, want op de render die is gedeeld door @mirai160525 zou de Xperia Ace IV te zien zijn. Op de render zien we een smartphone met een strak design en een enkele camera aan de achterzijde. Ook lijkt de smartphone opnieuw een 21:9 beeldverhouding te krijgen. Dat is opmerkelijk, want volgens de laatste geruchten stapt Sony bij zijn vlaggenschip-smartphones juist af van deze slanke beeldverhouding. Daarom raden we aan om deze render en dit gerucht met een flinke korrel zout te nemen.

Volgens eerdere geruchten heeft de Sony Xperia Ace IV modelnummer Sony SM4375 gekregen en beschikt de smartphone over een Snapdragon 4 Gen 1-processor. Dit is een processor met 5G-ondersteuning voor gebruik in voordeligere smartphones. Meer informatie over de specificaties hebben we nog niet.

