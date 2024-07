Snapchat Krijgt Snaps Die Al Na 0,25 Seconden Verdwijnen

Snapchat krijgt de optie om nog kortere Snaps te maken dan voorheen. Tot nu toe was een Snap minimaal 1 seconden lang, maar de app krijgt nu de optie om Snaps te versturen die slechts 0,25, 0,5 of 0,75 seconden in beeld blijven staan. Daarnaast heeft Snapchat nog twee nieuwe functies geïntroduceerd.

Het versturen van korte Snaps is al heel lang mogelijk, maar gebruikers konden enkel kiezen voor een tijdsperiode tussen de 1 en de 10 seconden. Snapchat heeft nu echter nog kortere Snaps geïntroduceerd, die al na 0,25, 0,5 of 0,75 seconden verdwijnen. Wat precies de reden is om deze tijdsperioden toe te voegen is onduidelijk. Ook is deze optie alleen beschikbaar voor de ongeveer 9 miljoen betalende gebruikers.

Daarnaast kunnen betalende gebruikers voortaan een virtueel huis ontwerpen voor op Snap Map, waarbij de gebruikers tal van mogelijkheden krijgen om hun huis aan te passen. Als laatste heeft Snapchat nog een kleine feature aangekondigd, waarmee het mogelijk is om een huisdier als bitmoji in je chats te laten verschijnen naast de eigenaar.

via [tweakers]