Google Pixel 9 Te Zien In Hands-on Video

Op het internet is voor het eerst een hands-on video opgedoken die de Google Pixel 9 laat zien. De nieuwe vlaggenschip-smartphone krijgt een wat ander design dan zijn voorganger, waarbij de behuizing wat strakker is.

Als we er van uit gaan dat we in de onderstaande video daadwerkelijk de Pixel 9 zien kunnen we constateren dat de behuizing wat wat strakker is afgewerkt dan die van de Pixel 8. Wel steekt de camera-module aan de achterzijde weer vrij ver uit de behuizing. In de video zien we de roze uitvoering, die is uitgerust met een Tensor G4-processor, 12GB werkgeheugen en 256GB opslagruimte. De smartphone draait uit de doos op Android 15.

Pixel 9 is already out in Algeria.

Storage: 256GB

Color : Pink

I'll keep you updated tomorrow morning. pic.twitter.com/0mE1QlCbEg — Hani Mohamed Bioud (@hanibioud) July 1, 2024

Google zal de Pixel 9 volgens de geruchten uitrusten met twee camera’s aan de achterzijde, terwijl de Pixel 9 Pro drie camera’s krijgt. De derde camera zou een periscooplens met 5x zoom zijn. Het scherm van de Google Pixel 9 is 6,24-inch groot, terwijl de Pixel 9 Pro een 6,34-inch scherm heeft. Google zou ook nog werken aan een derde variant, met de naam Pixel 9 Pro XL. Dit model beschikt vermoedelijk over een 6,73-inch scherm.

De officiële introductie van de Google Pixel 9-serie zal volgens de berichten op 13 augustus plaatsvinden.

Another video of the Pixel 9. pic.twitter.com/YqSJQc3hbb — Hani Mohamed Bioud (@hanibioud) July 2, 2024

