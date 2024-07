Beveiligingsupdate Van Juli 2024 Nu Beschikbaar Voor Google Pixel Toestellen

Google rolt aan het begin van iedere maand een nieuwe beveiligingspatch uit die kwetsbaarheden in het Android-besturingssysteem en de Pixel-toestellen aanpakt, zodat gebruikers weer wat beter beschermd zijn tegen hackers. De beveiligingspatch van juli 2024 is nu beschikbaar.

De allernieuwste beveiligingsupdate staat klaar voor een groot aantal Pixel-apparaten. Zo kunnen gebruikers van 11 Pixel-smartphones, 2 Pixel-smartwatches en 1 Pixel-tablet nu de beveiligingsupdate van juli 2024 downloaden. De update brengt geen nieuwe functies met zich mee, maar zorgt er wel voor dat de beveiliging van de apparaten weer helemaal up-to-date is. Beveiligingsupdates zorgen er voor dat jij als gebruiker beter beschermd bent tegen kwaadwillenden en malafide software. Hieronder staat een overzicht van alle apparaten waarvoor de beveiligingspatch van juli 2024 beschikbaar is.

– Google Pixel Fold

– Google Pixel 8 Pro

– Google Pixel 8

– Google Pixel 8a

– Google Pixel 7 Pro

– Google Pixel 7

– Google Pixel 7a

– Google Pixel 6 Pro

– Google Pixel 6

– Google Pixel 6a

– Google Pixel 5a

– Google Pixel Tablet

– Google Pixel Watch

– Google Pixel Watch 2

Updates rollen in fasen uit waardoor het een aantal dagen kan duren voordat de update voor iedereen beschikbaar is. Je kunt ook handmatig op updates controleren via ‘Instellingen‘ -> ‘Systeem‘ -> ‘Systeemupdate‘.

via [androidplanet]