YouTube Music Krijgt Meerdere Nieuwe Functies

YouTube Music heeft een aantal nieuwe functies gekregen die het onder andere makkelijker maken om een nummer te vinden en podcasts te markeren als “afgespeeld”. De nieuwe functies rollen geleidelijk uit.

Met YouTube Music is het vanaf nu mogelijk om een nummer op te zoeken door het nummer te neuriën. YouTube heeft hiervoor in de zoekbalk van YouTube Music een golfje geplaatst naast de microfoon. Wanneer je op dit golfje drukt kun je een nummer afspelen of neuriën. Als YouTube Music het nummer herkent zal de app een pagina openen met daarop het nummer en informatie over de artiest. Deze handige functie kennen we natuurlijk al van de populaire app Shazam, maar in dit geval kun je het nummer direct afspelen in YouTube Music.

Ook is het vanaf nu mogelijk om een podcast handmatig als afgespeeld te markeren. Op deze manier kun je het voor jezelf wat overzichtelijker maken. Als laatste kunnen gebruikers van YouTube Music Premium in de Verenigde Staten aan de slag met een nieuwe AI-functie. De gebruikers kunnen aangeven naar wat voor soort muziek ze graag luisteren, waarna YouTube Music met behulp van AI speciaal voor jou een radiozender maakt. Het is onduidelijk wanneer gebruikers buiten de VS de AI-radio kunnen testen.

De nieuwe functies rollen geleidelijk uit, waardoor het even kan duren voordat de functies voor iedereen beschikbaar zijn.

