Google Pixel-smartphones Ontvangen Nieuwe Pixel Camera-update

Google rolt versie 9.2 van de Pixel Camera-app uit naar de Pixel-smartphones. De update brengt de nieuwe interface naar oudere Pixel-smartphones terwijl de Camera-app op de Pixel 8 een aantal kleine tweaks heeft ontvangen.

Voorheen draaide de Pixel Camera op de Pixel 8 (Pro) op versie 9.1, terwijl de oudere Pixel-smartphones nog versie 9.0 gebruikten. Nu werkt Google de Pixel Camera op zowel de nieuwste Pixel-smartphones als de oudere toestellen bij naar versie 9.2. Hierdoor kunnen oudere Pixel-smartphones functies gebruiken die voorheen alleen beschikbaar waren op de Pixel 8 (Pro).

Zo heeft de Camera-app een nieuw layout gekregen waarbij de helderheid, schaduw, en witbalans zijn verplaats naar een carrousel in de hoek, rechts onderin. Na het aanpassen van deze instellingen kun je gemakkelijk alles weer terugzetten met behulp van een reset-knop. Ook is het paneel waarmee je de flitser, top shot, timer, ratio en andere settings aanpast nu beschikbaar in een venster onderin. Dit venster haal je tevoorschijn met een veeg van onder naar boven. Daarnaast is het nu mogelijk om Ultra HDR aan- en uit te schakelen via de geavanceerde camera-instellingen.

De update rolt nu geleidelijk uit via de Google Play Store en kan elk moment voor jouw Pixel-smartphone klaarstaan.

via [AW]