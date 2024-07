Nothing Introduceert Phone (2a) Plus Op 31 Juli

Nothing heeft bekendgemaakt dat het bedrijf op 31 juli een nieuwe smartphone zal introduceren. Het gaat om de Phone (2a) Plus, een variant van de voordelige Nothing Phone (2a). Details over de nieuwe smartphone heeft Nothing nog niet gegeven.

In maart maakten we kennis met de Phone (2a), een smartphone die je veel waar voor je geld geeft. Blijkbaar is de Nothing Phone (2a) succesvol genoeg om een nieuwe variant uit te brengen, want 31 juli kunnen we kennismaken met de Nothing Phone (2a) Plus. De introductie zal om 11.00 uur Nederlandse tijd plaatsvinden, maar verdere details heeft Nothing nog niet gegeven.

De toevoeging van “Plus” doet vermoeden dat de Phone (2a) Plus een groter scherm krijgt. Het is echter ook mogelijk dat “Plus” staat voor krachtigere hardware. Totdat Nothing zelf meer informatie naar buiten brengt kunnen we alleen nog maar gissen. Kun je niet wachten op de officiële introductie van de Nothing Phone (2a) Plus, dan kun je de reguliere Nothing Phone (2a) inmiddels al voor minder dan 300 euro in huis halen.

